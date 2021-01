Gattuso: “Osimhen? Ora bollirà nel suo brodo, ha chiesto scusa. Multe? Non decido io” (Di domenica 3 gennaio 2021) Gennaro Gattuso, tecnico del Napoli, è tornato sulla vicenda Osimhen e delle scuse dell’attaccante dopo il party in Nigeria e la positività al Covid. Queste le parole di Gattuso: “Il mio maestro Lippi mi diceva che dovevo bollire nel mio brodo, il ragazzo sa di aver sbagliato e ha chiesto scusa. Lo aspettiamo perché per noi è un giocatore importante. La società prenderà provvedimenti, io faccio l’allenatore e sa che la figuraccia l’ho fatta anche io. Quando ci vedremo gli dirò quello che penso, però bisogna aspettarlo e farlo tornare quello di prima mettendolo nelle condizioni di esprimersi al massimo”. Foto: Twitter Napoli L'articolo proviene da Alfredo Pedullà. Leggi su alfredopedulla (Di domenica 3 gennaio 2021) Gennaro, tecnico del Napoli, è tornato sulla vicendae delle scuse dell’attaccante dopo il party in Nigeria e la positività al Covid. Queste le parole di: “Il mio maestro Lippi mi diceva che dovevo bollire nel mio, il ragazzo sa di aver sbagliato e ha. Lo aspettiamo perché per noi è un giocatore importante. La società prenderà provvedimenti, io faccio l’allenatore e sa che la figuraccia l’ho fatta anche io. Quando ci vedremo gli dirò quello che penso, però bisogna aspettarlo e farlo tornare quello di prima mettendolo nelle condizioni di esprimersi al massimo”. Foto: Twitter Napoli L'articolo proviene da Alfredo Pedullà.

