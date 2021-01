FRANCO COLLEONI UCCISO | ARRESTATO IL FIGLIO FRANCESCO La lite poi l' assassinio

Corriere : Ucciso Franco Colleoni, ex segretario provinciale della Lega - Tg3web : Ucciso nel cortile di casa a Dalmine, nel Bergamasco, l'ex segretario provinciale della Lega. Franco Colleoni, è st… - Corriere : L’omicidio di Franco Colleoni, ex segretario della Lega a Bergamo. L’ipotesi del movent... - leone52641 : RT @AndFranchini: Omicidio di Franco Colleoni, arrestato il figlio - AndFranchini : Omicidio di Franco Colleoni, arrestato il figlio -

Ultime Notizie dalla rete : FRANCO COLLEONI

E’ stato il figlio 34enne ad uccidere a Dalmine Franco Colleoni, 68 anni, titolare del ristorante “Il Carroccio” ed ex segretario provinciale a Bergamo della Lega Nord nonché ex consigliere provincial ..."Ho avuto una colluttazione, poi non ricordo più nulla". È l’ammissione davanti ai Carabinieri di Francesco Colleoni, il 34enne arrestato per l’omicidio del padre Franco Colleoni, ristoratore e segret ...