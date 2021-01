Covid, in Campania frena la curva dei contagi: 619 positivi su 6.411 test (Di domenica 3 gennaio 2021) Si arresta nuovamente la crescita della curva dei contagi in Campania: il rapporto positivi-tamponi nelle ultime 24 ore scende al 9,65%% rispetto al 12,21% precedente. I positivi del giorno sono 619 (47 sintomatici) su 6.411 test. I deceduti sono 18 (di cui 7 nelle ultime 48 ore) mentre i guariti sono 791. Si allenta leggermente la pressione sulle terapie intensive (98 i posti occupati su una disponibilita’ di 656). Il bollettino dell’Unita’ di crisi segnala che sono 1.362 i posti letto di degenza ordinaria occupati su una disponibilità di 3.160. L'articolo proviene da Ildenaro.it. Leggi su ildenaro (Di domenica 3 gennaio 2021) Si arresta nuovamente la crescita delladeiin: il rapporto-tamponi nelle ultime 24 ore scende al 9,65%% rispetto al 12,21% precedente. Idel giorno sono 619 (47 sintomatici) su 6.411. I deceduti sono 18 (di cui 7 nelle ultime 48 ore) mentre i guariti sono 791. Si allenta leggermente la pressione sulle terapie intensive (98 i posti occupati su una disponibilita’ di 656). Il bollettino dell’Unita’ di crisi segnala che sono 1.362 i posti letto di degenza ordinaria occupati su una disponibilità di 3.160. L'articolo proviene da Ildenaro.it.

