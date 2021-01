Covid, altri 347 morti. Nel 2021 non torneremo alla normalità “Terza ondata praticamente certa” (Di domenica 3 gennaio 2021) Nonostante chiusure e vaccinazioni, la Terza ondata è inevitabile e la vita degli italiani ne risentirà. A dirlo, anche il virologo di Milano Fabrizio Pregliasco. Nelle ultime 24 ore in Italia sono stati accertati 14.245 nuovi casi di Coronavirus e altre 347 vittime che portano il totale da inizio pandemia oltre la soglia delle 75mila. L'articolo proviene da Leggilo.org. Leggi su leggilo (Di domenica 3 gennaio 2021) Nonostante chiusure e vaccinazioni, laè inevitabile e la vita degli italiani ne risentirà. A dirlo, anche il virologo di Milano Fabrizio Pregliasco. Nelle ultime 24 ore in Italia sono stati acti 14.245 nuovi casi di Coronavirus e altre 347 vittime che portano il totale da inizio pandemia oltre la soglia delle 75mila. L'articolo proviene da Leggilo.org.

La situazione Covid in Italia in base al bollettino di oggi 3 gennaio 2021. Sono 14.245 i nuovi casi di coronavirus in Italia nelle ultime 24 ore. Le vittime sono invece 347. Lo rende noto ...

