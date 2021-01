Coronavirus | terminato vertice di governo | ipotesi provvedimento ponte tra il 7 e il 15 gennaio | verso la stretta su ristoranti e bar

(Di lunedì 4 gennaio 2021) Si è sciolto il tavolo, al quale erano seduti il presidente del Consiglio Giuseppe Conte, il ministro per gli Affari regionali Francesco Boccia, i capidelegazione e i membri del Cts, riunitosi oggi, 3. Al centro della discussione, le misure antida adottare per traghettare il Paese nella settimana che va dal 7 al 15, ovvero nel periodo che intercorre tra la fine del decreto Natale e il ritorno all’applicazione dell’ultimo Dpcm approvato. L’più accreditata è quella dell’approvazione di unche copra proprio il periodo tra il 7 e il 15. Il testo dovrebbe contenere delle restrizioni valide su tutto il territorio nazionale e che andranno a integrare la lista di attività consentite e vietate decise dalle zone di ...

larampait : #Coronavirus, terminato vertice di #governo: ipotesi provvedimento ponte tra il 7 e il 15 gennaio - EmMicucci : #Coronavirus terminato vertice governo, Speranza vedra' Cts - LazzariAmbrogio : #Puglia Verso rinvio ripresa della #scuola in presenza? 'Le rappresentanze sindacali all’unanimità hanno chiesto al… -

Ultime Notizie dalla rete : Coronavirus terminato

Open

Il Coronavirus ha totalmente segnato l’anno da poco terminato. Il virus, partendo dalla Cina, si è diffuso velocemente in tutto il mondo, passando per l’Europa, l’America, arrivando sino in Africa. Il ...A quanto si apprende, il Ministro della Salute, Roberto Speranza, vedra’ nelle prossime ore il Cts e i membri della Cabina di regia per il monitoraggio regionale. La riunione era stata convocata per f ...