Chiara Nasti | Capodanno a Dubai | scoppia la bufera sui social

L'influencer Chiara Nasti, a dispetto di tutto e di tutti, ha trascorso il Capodanno a Dubai scatenando sul web una vera e propria bufera. Cosa è successo. Se da un lato tanti vip durante le festività di Natale e Capodanno hanno dato il buon esempio trascorrendo i giorni di festa a casa con la propria famiglia, dall'altro c'è chi, invece, non ha perso l'occasione per concedersi un viaggetto in completo relax. Questo è proprio il caso dell'influencer Chiara Nasti che ha trascorso Capodanno a Dubai. Come l'avranno presa i fan sui social? Scopriamolo subito.

