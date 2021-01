Ucciso Colleoni, ex segretario provinciale della Lega: morto in casa con un colpo in testa (Di sabato 2 gennaio 2021) Franco Colleoni, tra il 1999 e il 2004 segretario provinciale della Lega di Bergamo, è stato Ucciso questo pomeriggio a Dalmine, in via Sertorio, nella sua proprietà. Gli assassini lo hanno aggredito colpendolo alla testa, e l’uomo è morto sul colpo. Il delitto è avvenuto nel cortile di un’abitazione alla periferia della cittadina bergamasca, che ospita anche il ristorante di proprietà della vittima.Indagano i carabinieri di Treviglio. Vani i soccorsi del 118. Colleoni aveva chiamato la sua trattoria Al Carroccio. L’abitazione si trova proprio vicino al locale. Alcuni malviventi sono entrati nel cascinale dove Colleoni si trovava insieme alla moglie e i Carabinieri ... Leggi su huffingtonpost (Di sabato 2 gennaio 2021) Franco, tra il 1999 e il 2004di Bergamo, è statoquesto pomeriggio a Dalmine, in via Sertorio, nella sua proprietà. Gli assassini lo hanno aggredito colpendolo alla, e l’uomo èsul. Il delitto è avvenuto nel cortile di un’abitazione alla periferiacittadina bergamasca, che ospita anche il ristorante di proprietàvittima.Indagano i carabinieri di Treviglio. Vani i soccorsi del 118.aveva chiamato la sua trattoria Al Carroccio. L’abitazione si trova proprio vicino al locale. Alcuni malviventi sono entrati nel cascinale dovesi trovava insieme alla moglie e i Carabinieri ...

Corriere : Ucciso Franco Colleoni, ex segretario provinciale della Lega - Corriere : Ucciso Franco Colleoni, ex segretario provinciale della Lega - clikservernet : Bergamo, ucciso ex segretario provinciale della Lega. Franco Colleoni ora aveva un ristorante - Noovyis : (Bergamo, ucciso ex segretario provinciale della Lega. Franco Colleoni ora aveva un ristorante) Playhitmusic - - gaiagioiared : RT @a_meluzzi: Omicidio a Dalmine: ucciso Franco Colleoni, ex segretario provinciale della Lega di Bergamo- -