Tottenham-Leeds 3-0 | il post partita

(Di sabato 2 gennaio 2021) Ilha schiantato 3-0 ilnell’anticipo della 17 giornata di Premier League. Grazie alle reti di Kane su rigore, Son e Alderweired, gli Spurs si portano al momentaneo 3°o. Così il Mourinho ha commentato la vittoria della sua squadra: “Abbiamo giocato una buona gara, non eccellente. I miei giocatori hanno capito come mettersi in campo e dove fare male alche concede qualcosa in fase difensiva, sono tre punti importantissimi. Avevamo studiato i movimenti difensivi dele due giorni fa ci siamo esercitati in campo per tagliare tra i due difensori avversari: quando Kane si è allargato sulla destra e Son ha tagliato sul primo palo ero convinto che potesse arrivare il gol perchè l’avevamo provato in settimana. Oggi la squadra è stata sempre in controllo, ha sempre avuto in mano ...