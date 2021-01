Squalifica Rabiot | Salterà l’Udinese | Juve, occhio al regolamento… (Di sabato 2 gennaio 2021) Rabiot, pasticcio giuridico: quando deve scontare la Squalifica relativa a Juve-Napoli? La domanda ha confuso persino la società bianconera Una domanda semplice, che diventa terribilmente complicata e riguarda il calciatore… L'articolo Squalifica Rabiot Salterà l’Udinese Juve, occhio al regolamento… proviene da Meteoweek.com. Leggi su meteoweek (Di sabato 2 gennaio 2021), pasticcio giuridico: quando deve scontare larelativa a-Napoli? La domanda ha confuso persino la società bianconera Una domanda semplice, che diventa terribilmente complicata e riguarda il calciatore… L'articoloalproviene da Meteoweek.com.

GoalItalia : Giallo sulla squalifica di Rabiot ? La Juve non vuole correre rischi: out contro l'Udinese ? - Gazzetta_it : Ma #Rabiot domani può giocare? Ecco perché la #Juve dovrebbe fargli scontare... la doppia squalifica. - ZZiliani : BUFERA #RABIOT. La #Juventus non lo ha convocato nel dubbio che la sua squalifica non sia ancora stata scontata ma… - Bianca34874951 : RT @ZZiliani: BUFERA #RABIOT. La #Juventus non lo ha convocato nel dubbio che la sua squalifica non sia ancora stata scontata ma l’Udinese… - NonSoloJuve : RT @NonSoloJuve: Siccome siamo in Italia, andrà a finire che se mettiamo #Rabiot in distinta a Udine, senza una precisa comunicazione della… -