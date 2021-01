Saldi 2021 in Campania, al via il 5 gennaio: l’elenco delle date regione per regione (Di sabato 2 gennaio 2021) Prende il via la stagione dei Saldi invernali 2021. In Campania si parte il 5 gennaio. Ma le prime ad inaugurare oggi, 2 gennaio, gli scontri sono Basilicata, Valle d’Aosta e Molise. Anche se in un’Italia ancora in lockdown. E quindi la vera partenza sarà lunedì 4, che sarà un giorno arancione seguito da altri 2 L'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia. Leggi su teleclubitalia (Di sabato 2 gennaio 2021) Prende il via la stagione deiinvernali. Insi parte il 5. Ma le prime ad inaugurare oggi, 2, gli scontri sono Basilicata, Valle d’Aosta e Molise. Anche se in un’Italia ancora in lockdown. E quindi la vera partenza sarà lunedì 4, che sarà un giorno arancione seguito da altri 2 L'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia.

MediasetTgcom24 : Saldi invernali, ecco le date di inizio Regione per Regione #saldi - SkyTG24 : Saldi e coronavirus, le 10 regole per acquistare ed evitare contagi - AnsaValledAosta : Saldi: Confcommercio Vda, sarebbe stato meglio posticipare. 'Partenza anticipata condizionata da legge regionale'… - IzzoEdo : RT @Agenzia_Italia: Sono cominciati i saldi e i commercianti temono un grosso flop - cronacadiroma : Al via i #saldi invernali 2021, le date regione per regione -