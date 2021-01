Omicidio a Brembo di Dalmine | la vittima è l’ex Lega Colleoni

Leggi su giornal

(Di sabato 2 gennaio 2021)di(BG) scossa da un: un uomo è stato trovato senza vita nella mattinata di oggi 2 Gennaio 2021 in un cortile di Via Sertorio. Il corpo esanime si è rivelato essere quello di Franco, segretario provinciale dell’alloraNord tra gli anni ’90 e 2000. L’uomo era nei pressi della propria abitazione e del ristorante di sua proprietà, denominato Il Carroccio (soprannome del partito politico cui apparteneva e riferimento ad Alberto da Giussano, ndr). Lapresentava ferite alla testa e l’ipotesi di indagine di carabinieri e polizia intervenuti sul posto è quella di. Per le due ambulanze del 118 intervenute sul posto non c’è stato niente da fare. Le forze dell’ordine hanno isolato la zona transennando la strada ed impedendo a ...