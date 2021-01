Maxi multa per Osimhen. Festa compleanno da 250mila euro. Ma anche il Napoli è colpevole (Di sabato 2 gennaio 2021) Pugno di ferro del Napoli contro Viktor Osimhen risultato positivo al Covid-19 dopo i tamponi eseguiti al suo rientro in Italia. Osimhen è finito nella bufera dopo la diffusione del video della sua Festa di compleanno celebrata in Nigeria. Osimhen è circondato da amici tutti senza mascherina. Un assembramento pericolosissimo nel momento in cui la pandemia sembra tornata ancora più micidiale. La violazione del codice di comportamento sottoscritto da tutti i tesserati del Napoli appare evidente.Inevitabile una pesante sanzioni a carico dell’attaccante nigeriano: la multa per Osimhen dovrebbe ammontare a circa 250mila euro, la metà circa del suo stipendio mensile. Una brutta notizia per il ... Leggi su optimagazine (Di sabato 2 gennaio 2021) Pugno di ferro delcontro Viktorrisultato positivo al Covid-19 dopo i tamponi eseguiti al suo rientro in Italia.è finito nella bufera dopo la diffusione del video della suadicelebrata in Nigeria.è circondato da amici tutti senza mascherina. Un assembramento pericolosissimo nel momento in cui la pandemia sembra tornata ancora più micidiale. La violazione del codice di comportamento sottoscritto da tutti i tesserati delappare evidente.Inevitabile una pesante sanzioni a carico dell’attaccante nigeriano: laperdovrebbe ammontare a circa, la metà circa del suo stipendio mensile. Una brutta notizia per il ...

