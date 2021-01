GF Vip, Luca Vismara: flirt con l’influencer Tommaso Zorzi? (Di sabato 2 gennaio 2021) Le dichiarazioni del cantante di ‘Amici’ sulla vita sentimentale dell’influencer milanese Luca Vismara durante una chiacchierata con Soleil Sorge ha dichiarato di aver visto l’influencer Tommaso Zorzi più volte e spera che possa nascere qualcosa. Ma Zorzi che da cinque mesi si trova nella casa del Grande Fratello Vip no ne ha mai parlato. Si sa infatti che l’influencer è entrato nella casa da single. Durante un faccia a faccia con Soleil Sorge, il cantante che è diventato popolare grazie alla sua partecipazione ad Amici di Maria De Filippi nel 2017 e grazie anche al fatto di essere stato uno dei concorrenti dell’Isola dei Famosi, ha svelato questo dettaglio inedito sul rapporto tra lui e Tommaso Zorzi. Sorge, diretta, ... Leggi su 361magazine (Di sabato 2 gennaio 2021) Le dichiarazioni del cantante di ‘Amici’ sulla vita sentimentale delmilanesedurante una chiacchierata con Soleil Sorge ha dichiarato di aver vistopiù volte e spera che possa nascere qualcosa. Mache da cinque mesi si trova nella casa del Grande Fratello Vip no ne ha mai parlato. Si sa infatti cheè entrato nella casa da single. Durante un faccia a faccia con Soleil Sorge, il cantante che è diventato popolare grazie alla sua partecipazione ad Amici di Maria De Filippi nel 2017 e grazie anche al fatto di essere stato uno dei concorrenti dell’Isola dei Famosi, ha svelato questo dettaglio inedito sul rapporto tra lui e. Sorge, diretta, ...

