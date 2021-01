Covid-19: D’Amato in visita all’Ospedale dei Castelli (Di sabato 2 gennaio 2021) Alessio D’Amato, Assessore alla Sanità della Regione Lazio, ha fatto visita all’Ospedale dei Castelli durante la mattinata di oggi insieme al Direttore Generale della Asl Roma 6, Narciso Mostarda e dal Direttore Sanitario aziendale Roberto Corsi. A spingere l’Assessore a far visita alla struttura ospedaliera è stata la volontà di ringraziare gli operatori che vi lavorano e di dimostrare la sua vicinanca in un momento così delicato come quello attuale. D’Amato visita l’Ospedale dei Castelli Nel corso della mattina, Alessio D’Amato si è recato all’Ospedale dei Castelli per dimostrare la sua gratitudine nei confronti di tutto il personale ospedaliero che ogni giorno lotta per sconfiggere il ... Leggi su romanotizie24 (Di sabato 2 gennaio 2021) Alessio, Assessore alla Sanità della Regione Lazio, ha fattodeidurante la mattinata di oggi insieme al Direttore Generale della Asl Roma 6, Narciso Mostarda e dal Direttore Sanitario aziendale Roberto Corsi. A spingere l’Assessore a faralla struttura ospedaliera è stata la volontà di ringraziare gli operatori che vi lavorano e di dimostrare la sua vicinanca in un momento così delicato come quello attuale.l’Ospedale deiNel corso della mattina, Alessiosi è recatodeiper dimostrare la sua gratitudine nei confronti di tutto il personale ospedaliero che ogni giorno lotta per sconfiggere il ...

LavoroLazio_com : Coronavirus, D'Amato visita ospedale dei Castelli: 'Grazie a operatori sanitari per impegno contro Covid... - tusciaweb : D’Amato in visita all’ospedale dei Castelli: “Grazie agli operatori sanitari per l’impegno contro il Covid” - tusciatimes : Coronavirus, D’Amato visita l’ospedale dei Castelli: “Grazie agli operatori sanitari per l’impegno contro il Covid” - Roma_H_24 : Covid, appello dell'assessore D'Amato: 'Troppi contagi, non riaprire le scuole' - - Roma_H_24 : Covid, appello dell'assessore D'Amato: 'Troppi contagi, non riaprire le scuole' - -

Ultime Notizie dalla rete : Covid D’Amato Vaccino Covid-19, assessore D’Amato: «Cittadini immunizzati da febbraio» Corriere Roma