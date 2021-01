Contagi nelle Marche, 285 casi in 24 ore: ecco le zone più a rischio (Di sabato 2 gennaio 2021) Il Servizio Sanità della Regione Marche ha comunicato che nelle ultime 24 ore sono stati testati 2091 tamponi: 1420 nel percorso nuove diagnosi (di cui 725 nello screening con percorso Antigenico) e ... Leggi su anconatoday (Di sabato 2 gennaio 2021) Il Servizio Sanità della Regioneha comunicato cheultime 24 ore sono stati testati 2091 tamponi: 1420 nel percorso nuove diagnosi (di cui 725 nello screening con percorso Antigenico) e ...

