Chi è P T Barnum? La storia vera del protagonista di The Greatest Showman

Leggi su nonsolo.tv

(Di sabato 2 gennaio 2021) Nato e morto nel Connecticut, Phineas Taylorè stato un imprenditore circense statunitense (rifacendoci alla Wikipedia italiana, andando a quella in inglese si parla di, politician and businessman). Un personaggio quantomeno eccentrico cui si dovrebbero dedicare libri o film (e proprio un film gli è stato dedicato nel 2017, vedremo in coda) e non un breve articolo in cui è difficile riassumere tutta la vita. Un personaggio quantomeno eccentrico che, grazie anche ad un’intensa pubblicità di marketing (che negli anni in cui visse, tra il 1810 e il 1891, era agli albori), riuscì ad attrarre centinaia di migliaia di spettatori ad assistere ai suoi spettacoli, spesso ospitati nelle sue magnificenti strutture. In realtà, il suo legame col circo inizia quando ha già 60 anni: è il 1870 quando fonda nel Winconsin il 0P. T. ...