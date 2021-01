Capodanno, bambino spara con pistola scacciacani mentre insulta Giuseppe Conte a Taranto (Di sabato 2 gennaio 2021) Uno dei video choc realizzati la notte di Capodanno a Taranto che stanno destando indignazione sui social mostra un bambino con la pistola in mano, probabilmente una scacciacani, mentre spara alcuni colpi in direzione di una finestra aperta, dopo aver insultato il presidente del Consiglio Giuseppe Conte. Si tratta solo di uno degli scioccanti video condivisi sui social durante la notte di San Silvestro. In un altro video girato a Taranto si vede un uomo che getta un frigorifero dalla finestra. Leggi anche: 1. Festa di Capodanno nel resort di lusso sul Lago di Garda: multate 126 persone /2. Botti di Capodanno: 13enne morto ad Asti. Una donna colpita alla testa ... Leggi su tpi (Di sabato 2 gennaio 2021) Uno dei video choc realizzati la notte diche stanno destando indignazione sui social mostra uncon lain mano, probabilmente unaalcuni colpi in direzione di una finestra aperta, dopo averto il presidente del Consiglio. Si tratta solo di uno degli scioccanti video condivisi sui social durante la notte di San Silvestro. In un altro video girato asi vede un uomo che getta un frigorifero dalla finestra. Leggi anche: 1. Festa dinel resort di lusso sul Lago di Garda: multate 126 persone /2. Botti di: 13enne morto ad Asti. Una donna colpita alla testa ...

davidepress : RT @AngiKappa: #migranti A modo suo questo bambino saluta la vita che per lui e i suoi giovani genitori va avanti. I salvati di #Capodanno… - Corriere : Capodanno, a Taranto bambino spara fuori da una finestra con una pistola scacciacani - anis_epis : Potrebbe essere stata una sorta di bravata che potrebbe comunque portare a delle conseguenze ben più gravi per i ge… - Satyri_Com : Bambino spara con scacciacani mentre insulta Conte a Taranto. Il video shock di Capodanno - fiakka1970 : RT @AngiKappa: #migranti A modo suo questo bambino saluta la vita che per lui e i suoi giovani genitori va avanti. I salvati di #Capodanno… -

Ultime Notizie dalla rete : Capodanno bambino Capodanno: tanti i bambini nati intorno alla mezzanotte Agenzia ANSA Cosa cambia in Italia dopo l'Epifania: tutta gialla, ma alcune Ragioni potrebbero rimanere rosse

Zampa: "Dal 7 gennaio tutta Italia verso zona gialla, ma non si escludono nuove zone rosse" Confermato l'impianto a zone anche dalla sottosegretaria alla Salute, Sandra Zampa. Il 7 gennaio si riparte ...

Baby-boom nell’anno del Covid: al San Polo 823 bebè nel 2020, erano 719 quelli nati nel 2019

Battuto ogni record nel 2020 al Punto nascita con un aumento di quasi il 15% Olimpia di Fiumicello e Sergio di Ronchi i primi bambini venuti alla luce nel 2021 ...

Zampa: "Dal 7 gennaio tutta Italia verso zona gialla, ma non si escludono nuove zone rosse" Confermato l'impianto a zone anche dalla sottosegretaria alla Salute, Sandra Zampa. Il 7 gennaio si riparte ...Battuto ogni record nel 2020 al Punto nascita con un aumento di quasi il 15% Olimpia di Fiumicello e Sergio di Ronchi i primi bambini venuti alla luce nel 2021 ...