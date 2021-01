Capelli in menopausa | i trattamenti per prevenirne l’invecchiamento

Leggi su pianetadonne.blog

(Di sabato 2 gennaio 2021) Iinhanno bisogno di molta cura. Questo perché hanno esigenze diverse e diventano molto più sensibili all’hair care. Ci possono venire in aiuto sostanze nutrienti di vario tipo, ossigenoterapia e alcuni ingredienti anti-età. Curiose di sapere come fare per una chioma sempre fluente, nonostante l’età? Iniziamo!in: come renderli più luminosi e rinforzarli! Iover 50 cominciano a disidratarsi perdendo luminosità ed elasticità. Il cuoio capelluto, inoltre, si fa più sottile e si ha una riduzione del diametro dello stelo che diventa più fragile e diradato. Con il passare degli anni, il fusto diviene poroso e più secco, oltre che meno capace di trattenere l’acqua al suo interno. Proprio per questo, molto spesso i prodotti over 50 contengono al loro interno ...