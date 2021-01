Can Yaman, a Verissimo la rivelazione: la sua carriera è finita? Una lunga pausa (Di sabato 2 gennaio 2021) Questo articolo è apparso prima, nella sua versione originale, sul sito YouMovies. Can Yaman, a Verissimo la rivelazione sulla sua vita: ha dovuto abbandonare la sua carriera per un periodo, ecco perchè. Can Yaman rivela a Verissimo perchè ha dovuto abbandonare la sua carriera all’inizio di quest’anno, come mai? L’attore è stato ospite nel salotto di Silvia Toffanin ed è apparso con un look totalmente diverso: ha Leggi su youmovies (Di sabato 2 gennaio 2021) Questo articolo è apparso prima, nella sua versione originale, sul sito YouMovies. Can, alasulla sua vita: ha dovuto abbandonare la suaper un periodo, ecco perchè. Canrivela aperchè ha dovuto abbandonare la suaall’inizio di quest’anno, come mai? L’attore è stato ospite nel salotto di Silvia Toffanin ed è apparso con un look totalmente diverso: ha

MediasetPlay : La loro storia d'amore in DayDreamer continua a farci sognare ?? Can Yaman e le parole speciali per Demet Özdemir a… - canyaman_lcy : RT @MediasetPlay: La loro storia d'amore in DayDreamer continua a farci sognare ?? Can Yaman e le parole speciali per Demet Özdemir a #Veris… - Elena04506712 : RT @NOTIZIEWEBLIVE: Can Yaman nuovi progetti: oltre l'Italia ci sarà la Spagna? - #canyaman #spagna #italia - StefaniaStefyss : RT @CanYamanAslan: Quando abbiamo iniziato la stesura del Mag, il materiale a cui attingere era poco perché dicembre 2019 è stato tutto tra… - 2anZUedjAFQVMBx : RT @NOTIZIEWEBLIVE: Can Yaman nuovi progetti: oltre l'Italia ci sarà la Spagna? - #canyaman #spagna #italia -