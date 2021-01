Saldi invernali 2021: quando iniziano e dove? (Di venerdì 1 gennaio 2021) I Saldi invernali 2021 stanno per cominciare, ma quest’anno rispetto agli altri anni le date variano da regione a regione per permettere uno shopping meno affollato e con più responsabilità. Alcune regioni già da domani daranno il via libera alle svendite, altri invece alla fine del mese. Saldi: regione per regione Le prime regioni che partiranno subito con i Saldi dal 2 gennaio sono: Campania, Sicilia, Basilicata, Molise, Valle d’Aosta, Friuli Venezia Giulia, Umbria, Puglia e Sardegna. Il 7 gennaio Lombardia e Piemonte, il 9 l’Abruzzo mentre il 12 gennaio il Lazio. Il 16 gennaio le Marche e provincia di Bolzano. Verso la fine del mese il 29 gennaio è la volta della Liguria e il 30 gennaio Emilia Romagna, Toscana e Veneto. Mentre è ancora incerta la data di avvio in Calabria. Le date ovviamente ... Leggi su quotidianpost (Di venerdì 1 gennaio 2021) Istanno per cominciare, ma quest’anno rispetto agli altri anni le date variano da regione a regione per permettere uno shopping meno affollato e con più responsabilità. Alcune regioni già da domani daranno il via libera alle svendite, altri invece alla fine del mese.: regione per regione Le prime regioni che partiranno subito con idal 2 gennaio sono: Campania, Sicilia, Basilicata, Molise, Valle d’Aosta, Friuli Venezia Giulia, Umbria, Puglia e Sardegna. Il 7 gennaio Lombardia e Piemonte, il 9 l’Abruzzo mentre il 12 gennaio il Lazio. Il 16 gennaio le Marche e provincia di Bolzano. Verso la fine del mese il 29 gennaio è la volta della Liguria e il 30 gennaio Emilia Romagna, Toscana e Veneto. Mentre è ancora incerta la data di avvio in Calabria. Le date ovviamente ...

QuotidianPost : Saldi invernali 2021: quando iniziano e dove? - GDS_it : Al via i #saldi, le date nelle varie regioni: ecco il calendario - ZenatiDavide : Saldi, spesa tagliata di un miliardo per Covid: Al via da domani i saldi invernali che per effetto della situazione… - Italia_Notizie : Saldi invernali 2021, al via il 2 gennaio: il calendario regione per regione e le regole da seguire in tempo di Cov… - CasaleNews : I #saldiinvernali cominceranno il 7 gennaio #Piemonte #Monferrato #CasaleMonferrato -