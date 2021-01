Mattarella: Della Vedova, 'giusto richiamo a vaccini e giusto uso fondi Ue' (Di venerdì 1 gennaio 2021) Roma, 1 gen. (Adnkronos) - “Nel suo messaggio per il nuovo anno, Mattarella ha giustamente unito il richiamo al dovere civile Della vaccinazione al dovere politico di usare i fondi europei non per il consenso immediato, ma per riforme e investimenti a favore delle nuove generazioni. L'Unione europea ha decisamente fatto la sua parte, l'Italia sta invece accumulando ritardi”. Lo dichiara Benedetto Della Vedova, segretario di Più Europa. “Alla risposta rapida e potente messa in campo dall'Unione europea l'Italia non sta corrispondendo in modo adeguato, nei tempi e nei modi e questo non è un buon inizio per un anno cruciale”, conclude Della Vedova. Leggi su liberoquotidiano (Di venerdì 1 gennaio 2021) Roma, 1 gen. (Adnkronos) - “Nel suo messaggio per il nuovo anno,ha giustamente unito ilal dovere civilevaccinazione al dovere politico di usare ieuropei non per il consenso immediato, ma per riforme e investimenti a favore delle nuove generazioni. L'Unione europea ha decisamente fatto la sua parte, l'Italia sta invece accumulando ritardi”. Lo dichiara Benedetto, segretario di Più Europa. “Alla risposta rapida e potente messa in campo dall'Unione europea l'Italia non sta corrispondendo in modo adeguato, nei tempi e nei modi e questo non è un buon inizio per un anno cruciale”, conclude

