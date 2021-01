Girelle golose cioccolato e nocciole | come riciclare il pandoro 

Leggi su pianetadonne.blog

(Di venerdì 1 gennaio 2021) Avete mai provato delle? Si tratta di dolcetti senza cottura davvero molto buoni. Una vera leccornia a base di fette di pandoro, caffè e Nutella. Hanno un sapore simile a quello dei dolci preparati con i Pavesini. Si tratta di una soluzione ottima anche per riutilizzare il pandoro avanzato presente in casa durante le festività natalizie. L’ideale è mangiarle alla fine del pasto oppure per allietare una serata tra amici! Curiose di saperesi preparano? Iniziamo!: ingredienti e preparazione Per preparare questa ricetta, procuratevi: Nutella, 150 g caffè, 200 g mezzo pandoro, 400 g granella di, q.b. Tagliate 4 fette rotonde di pandoro, per poi metterle sopra la carta da ...