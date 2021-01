Capodanno, follia a Milano: impugna la pistola e spara in aria. L’episodio ripreso da alcuni residenti di via Padova e pubblicato in rete (Di venerdì 1 gennaio 2021) follia nella notte di Capodanno a Milano. Un ragazzo ha festeggiato l’arrivo del nuovo anno impugnando una pistola e sparando alcuni colpi in aria. Tutto è accaduto in via Padova, mentre alcuni residenti riprendevano la scena increduli. Nessuno è rimasto ferito, ma sulL’episodio sono in corso gli accertamenti della polizia. Al momento non è chiaro se il giovane stesse impugnando una pistola vera o a salve. Il video è stato pubblicato sul profilo Instagram welcometofavelas L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano. Leggi su ilfattoquotidiano (Di venerdì 1 gennaio 2021)nella notte di. Un ragazzo ha festeggiato l’arrivo del nuovo annondo unandocolpi in. Tutto è accaduto in via, mentreriprendevano la scena increduli. Nessuno è rimasto ferito, ma sulsono in corso gli accertamenti della polizia. Al momento non è chiaro se il giovane stessendo unavera o a salve. Il video è statosul profilo Instagram welcometofavelas L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano.

MatteoMarchini5 : Capodanno, follia a Milano: impugna la pistola e spara in aria. L’episodio ripreso da alcuni residenti di via Padov… - clikservernet : Capodanno, follia a Milano: impugna la pistola e spara in aria. L’episodio ripreso da alcuni residenti di via Padov… - Noovyis : (Capodanno, follia a Milano: impugna la pistola e spara in aria. L’episodio ripreso da alcuni residenti di via Pado… - infoitinterno : Follia di capodanno in via Padova a Milano: impugna una pistola e spara in strada - infoitinterno : Capodanno di follia a Milano, ragazzo impugna una pistola e spara in strada -