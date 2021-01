Blocca uno starnuto e finisce in ospedale

Leggi su improntaunika

(Di venerdì 1 gennaio 2021) Alessandro Nunziati È capitato a tutti nella vita di trovarsi in situazioni piuttosto impegnative e formali e avvertire l’impulso irrefrenabile di starnutire. Durante una riunione di lavoro, mentre si sta cenando a lume di candela oppure nel bel mezzo di una cerimonia, il naso inizia a prudere e l’imbarazzo cresce a dismisura. Sembra infatti poco educato infastidire il prossimo con un simile gesto rumoroso… Per evitare gli effetti indesiderati, alcune persone cercano in tutti i modi di reprimere lo: premono sul labbro superiore, chiudono le narici con la mano, trattengono il respiro per qualche secondo. La domanda però sorge quasi in automatico: perché inibire un riflesso spontaneo del nostro organismo? Le tecniche di inibizione fanno bene alla salute? Studi scientifici dimostrano chere gli starnuti è nocivo e può portare a conseguenze ...