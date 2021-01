Aia, al via la campagna di reclutamento: Orsato e Rocchi scelti come testimonial (Di venerdì 1 gennaio 2021) Gianluca Rocchi e Daniele Orsato: questi i nomi dei due testimonial scelti dall’Aia per la nuova campagna di reclutamento. L’Associazione Italiana Arbitri, alla ricerca di giovani che scelgano di intraprendere questa strada, si è affidata a due dei migliori arbitri azzurri degli ultimi tempi per promuovere l’immagine del direttore di gara. “Senso di appartenenza, rispetto delle regole e decidere. Tutto questo, divertendosi, su un campo da calcio. Questo è essere arbitro” così Rocchi in un videomessaggio, seguito dall’immagine di Orsato, eletto miglior arbitro del mondo nel 2020. La promozione coinvolgerà i principali canali sportivi italiani nei prossimi giorni. SportFace. Leggi su sportface (Di venerdì 1 gennaio 2021) Gianlucae Daniele: questi i nomi dei duedall’Aia per la nuovadi. L’Associazione Italiana Arbitri, alla ricerca di giovani che scelgano di intraprendere questa strada, si è affidata a due dei migliori arbitri azzurri degli ultimi tempi per promuovere l’immagine del direttore di gara. “Senso di appartenenza, rispetto delle regole e decidere. Tutto questo, divertendosi, su un campo da calcio. Questo è essere arbitro” cosìin un videomessaggio, seguito dall’immagine di, eletto miglior arbitro del mondo nel 2020. La promozione coinvolgerà i principali canali sportivi italiani nei prossimi giorni. SportFace.

sportface2016 : #Aia, al via la campagna di reclutamento: #Orsato e #Rocchi scelti come testimonial - FcInterNewsit : 'Diventa arbitro': Rocchi e Orsato danno il via alla nuova campagna di comunicazione Aia - frankneapolitan : Da anni sponsorizzano la #FIGC e #AIA (ora via terzi) che in qualsiasi altro paese democratico sarebbe un conflitto… - TSTARANTO : AIA Taranto, a breve un nuovo corso per arbitri FIGC - stoavvelenato : @MajimbuAlkeb Aia o 15 cocuzze l'anno o va via a 0 -

Ultime Notizie dalla rete : Aia via AIA A.I.A - Associazione Italiana Arbitri Aia, al via la campagna di reclutamento: Orsato e Rocchi scelti come testimonial

Gianluca Rocchi e Daniele Orsato: questi i nomi dei due testimonial scelti dall’Aia per la nuova campagna di reclutamento. L’Associazione Italiana Arbitri, alla ricerca di giovani che scelgano di intr ...

L’AIA ha avviato la nuova campagna di comunicazione: Orsato e Rocchi i due volti

Con un comunicato ufficiale, l’AIA ha annunciato che ha preso il via la nuova campagna di reclutamento per gli arbitri. Volti della nuova campagna di comunicazione sono Orsato e Rocchi. Di seguito il ...

Gianluca Rocchi e Daniele Orsato: questi i nomi dei due testimonial scelti dall’Aia per la nuova campagna di reclutamento. L’Associazione Italiana Arbitri, alla ricerca di giovani che scelgano di intr ...Con un comunicato ufficiale, l’AIA ha annunciato che ha preso il via la nuova campagna di reclutamento per gli arbitri. Volti della nuova campagna di comunicazione sono Orsato e Rocchi. Di seguito il ...