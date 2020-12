Sparatoria a Napoli | morto Ciro Caiafa | il figlio fu ucciso in una rapina da un poliziotto

Leggi su anteprima24

(Di giovedì 31 dicembre 2020) Tempo di lettura: 2 minuti– Une un ferito, questo il bilancio della notte che precede il 2021 a. Ancora da chiarire le circostanze dell’aggressione che hanno visto perdere la vita aCaifa, padre di Luigi Caifa, il giovanetoreda undurante una. Il quarantenne è stato trasportato al Pronto Soccorso del Pellegrini intorno alle 1:15 con diverse ferite da armi da fuoco, poco dopo l’arrivo in ospedale è deceduto; non è in pericolo di vita invece un 28enne incensurato che è arrivato poco dopo con una ferita al fianco sinistro. L’agguato è avvenuto nell’abitazione della vittima, in via Sedil Capuano, zona San Lorenzo, nel centro storico di, vicino Via dei Tribunali. Le indagini ...