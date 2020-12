Sanremo 2021 | ecco chi vincerà secondo i bookmaker | la classifica

(Di giovedì 31 dicembre 2020) Mai come quest’anno la vittoria sembra scontata (almeno parlando del televoto) e ihanno dato voce al pensiero che abbiamo quasi tutti sul Festivalgli scommettitori di Stanleybet.it i favoriti sono Fedez e Francesca Michielin, una loro vittoria vale 4 volte la scommessa. Alposto c’è Irama offerto a 5,00, e sul terzo gradino del podio ci sono i Maneskin a quota 7,00. Agli ultimi posti invece ci sono Ghemon con 40 volte la posta e Orietta Berti data a 50,00. Il rapper campano però non è da sottovalutare, della sua canzone ha parlato bene proprio Amadeus: “Posso dirvi che tra i brani in gara quello di Ghemon dal punto di vista orchestrale è molto interessante”. Fedez e Francesca Michielin: 4,00. Irama: 5,00. Maneskin: 7,00. Gaia: 8,00. Annalisa: 10,00. Arisa: ...

«Fantozzi non poteva neppure dire che i veglioni di fine anno li odiava, anche perché non c’era mai stato, lui, ad un vero veglione. Al massimo, per il passato, aveva brindato con un po’ di spumante e ...Achille Lauro re per cinque notti, Ibrahimovic ospite fisso, Elodie "sarà una delle donne del Festival". Si uniscono i primi tasselli del complicato puzzle Sanremo 2021. Ad annunciarli è Amadeus, cond ...