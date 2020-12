Papa Francesco non sta bene: non sarà alla messa e al Te Deum di fine anno (Di giovedì 31 dicembre 2020) Giuseppe Aloisi Il Vaticano comunica che il Papa ha la sciatalgia. Bergoglio non presiederà il Te Deum ed i Vespri di fine anno. Sì però alla recita dell'Angelus Il tradizionale Te Deum di fine anno non sarà celebrato da Papa Francesco. L'ufficialità è arrivata poco fa, mediante una comunicazione ufficiale del Vaticano. Jorge Mario Bergoglio ha la sciatalgia. Un impedimento che non consente al vescovo di Roma di presiedere la funzione religiosa odierna, ma neppure quella prevista del domani. Entrambe le celebrazioni dovrebbero dunque essere celebrate da un altro consacrato. sarà, stando alle dichiarazioni rilasciate dal direttore della Sala Stampa della Santa Sede ... Leggi su ilgiornale (Di giovedì 31 dicembre 2020) Giuseppe Aloisi Il Vaticano comunica che ilha la sciatalgia. Bergoglio non presiederà il Teed i Vespri di. Sì peròrecita dell'Angelus Il tradizionale Tedinoncelebrato da. L'ufficialità è arrivata poco fa, mediante una comunicazione ufficiale del Vaticano. Jorge Mario Bergoglio ha la sciatalgia. Un impedimento che non consente al vescovo di Roma di presiedere la funzione religiosa odierna, ma neppure quella prevista del domani. Entrambe le celebrazioni dovrebbero dunque essere celebrate da un altro consacrato., stando alle dichiarazioni rilasciate dal direttore della Sala Stampa della Santa Sede ...

