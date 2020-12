Palermo, è ora di accelerare: il calendario fa subito un assist. Tutte le gare in programma a gennaio (Di giovedì 31 dicembre 2020) "Il calendario offre un assist al Palermo", con il mese di gennaio che "può trasformarsi in un’opportunità per scalare la classifica".Scrive così l'edizione odierna del 'Giornale di Sicilia'. Sono quattro le gare che gli uomini di Roberto Boscaglia dovranno disputare a gennaio 2021, contro Cavese, Virtus Francavilla, Teramo e Potenza. Tre di queste squadre stanno dietro alla compagine rosanero in classifica, due in zona play-out. Il prossimo 9 gennaio, il Palermo affronterà a Cava de' Tirreni l'ultima della classe, che fin qui ha collezionato appena otto punti.La Cavese di recente ha scelto, però, di cambiare allenatore, affidando la Prima Squadra all'ex Palermo Campilongo. La formazione campana non vince dal 28 ottobre. Si tratta ... Leggi su mediagol (Di giovedì 31 dicembre 2020) "Iloffre unal", con il mese diche "può trasformarsi in un’opportunità per scalare la classifica".Scrive così l'edizione odierna del 'Giornale di Sicilia'. Sono quattro leche gli uomini di Roberto Boscaglia dovranno disputare a2021, contro Cavese, Virtus Francavilla, Teramo e Potenza. Tre di queste squadre stanno dietro alla compagine rosanero in classifica, due in zona play-out. Il prossimo 9, ilaffronterà a Cava de' Tirreni l'ultima della classe, che fin qui ha collezionato appena otto punti.La Cavese di recente ha scelto, però, di cambiare allenatore, affidando la Prima Squadra all'exCampilongo. La formazione campana non vince dal 28 ottobre. Si tratta ...

WiAnselmo : #Palermo, è ora di accelerare: il calendario fa subito un assist. Tutte le gare in programma a gennaio - Mediagol : #Palermo, è ora di accelerare: il calendario fa subito un assist. Tutte le gare in programma a gennaio - radiocampania : In riproduzione su Radio Campania: Sott''O Cielo 'E Palermo di Nino D'Angelo! Sintonizzati ora. - ologrammm : @liberoefelic @Sylvie26804002 lo dice anche Carlo Palermo in un'indagine dove trova tra i carteggi raffigurazioni d… - GM_Z_6 : in questo momento pagherei ora la sua maglia del Palermo col Sei. -

Ultime Notizie dalla rete : Palermo ora Palermo, è ora di accelerare: il calendario fa subito un assist. Tutte le gare in programma a gennaio Mediagol.it Palermo, sì al bilancio comunale: niente soldi per il tram

All’alba il Consiglio comunale vota il documento finanziario e cassa i fondi per la tranvia destinandoli a cimiteri, scuole e manutenzione strade.

Riforme economiche al centro del confronto tra Roma e Palermo, Musumeci: "Collaboriamo"

Sono ore di confronto tra Roma e Palermo sui temi dello Statuto e delle riforme. "La Regione Siciliana - ha annunciato il governatore Nello Musumeci al termine del Consiglio dei ministri che ha esamin ...

All’alba il Consiglio comunale vota il documento finanziario e cassa i fondi per la tranvia destinandoli a cimiteri, scuole e manutenzione strade.Sono ore di confronto tra Roma e Palermo sui temi dello Statuto e delle riforme. "La Regione Siciliana - ha annunciato il governatore Nello Musumeci al termine del Consiglio dei ministri che ha esamin ...