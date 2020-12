Il Napoli vuol riscattare Bakayoko: due i nodi da sciogliere (Di giovedì 31 dicembre 2020) Napoli e Bakayoko, un matrimonio destinato a continuare anche se tra il dire ed il fare ci sono degli ostacoli. Il centrocampista francese si è … L'articolo proviene da ForzAzzurri.net. Leggi su forzazzurri (Di giovedì 31 dicembre 2020), un matrimonio destinato a continuare anche se tra il dire ed il fare ci sono degli ostacoli. Il centrocampista francese si è … L'articolo proviene da ForzAzzurri.net.

Osimhen torna e verrà visitato in giornata a Castel Volturno dal dottore Raffaele Canonico, responsabile dello staff medico azzurro, dopo aver effettuato il tampone (controllo che al ...

Libero: ci vorrebbero più Gattuso nel calcio. E’ un esempio

Su Libero i top e i flop del 2020: ci vorrebbero più Gattuso nel calcio ma ci accontentiamo di questo. Esempio ...

