Giorgia Gabriele | cosa fa oggi l’ex di Gianluca Vacchi e come copiare i suoi outfit

(Di giovedì 31 dicembre 2020) Era conosciuta per essere la fidanzata dell’imprenditore – dj – influencerè nota perché è la fondatrice del brand Wandering.il suo look?ha un nuovo amore, si chiama Andrea Grilli e,lei, lavora nel mondo della moda. Da pochi mesi è diventata mamma di Matteo L'articolo è stato pubblicato prima sul sito www.chedonna.it

Ultime Notizie dalla rete : Giorgia Gabriele

Ristorazione Italiana Magazine

Giorgia Gabriele oggi è serena e innamorata. I suoi outfit sono top ma come copiarli? L'ex di Gianluca Vacchi punta tutto sulle gambe.Entrano in vigore le nuove regole Ue per le banche. L’Abi: troppa rigidità, con la pandemia si rischia un’ondata di cattivi pagatori ...