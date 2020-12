Covid, 150 nuovi casi in Bergamasca e 3.859 in Lombardia: 85 i decessi (Di giovedì 31 dicembre 2020) L’ultimo bollettino regionale del 2020 parla di nuovi 150 positivi al Covid-19 in Bergamasca, 3.859 in tutta la Lombardia a fronte di 32.858 tamponi effettuati (11,7%). Sono 8 i nuovi ricoveri in terapia intensiva, 85 i decessi. I guariti/dimessi sono 2.147. I dati della giornata: – i tamponi effettuati: 32.858 totale complessivo: 4.859.567 – i nuovi casi positivi: 3.859 (di cui 197 ‘debolmente positivi’) – i guariti/dimessi totale complessivo: 399.157 (+2.147), di cui 3.569 dimessi e 395.588 guariti – in terapia intensiva: 489 (+8) – i ricoverati non in terapia intensiva: 3.437 (-180) – i decessi, totale complessivo: 25.123 (+85) I nuovi casi per provincia: Milano: 1.106 di cui 426 a Milano ... Leggi su bergamonews (Di giovedì 31 dicembre 2020) L’ultimo bollettino regionale del 2020 parla di150 positivi al-19 in, 3.859 in tutta laa fronte di 32.858 tamponi effettuati (11,7%). Sono 8 iricoveri in terapia intensiva, 85 i. I guariti/dimessi sono 2.147. I dati della giornata: – i tamponi effettuati: 32.858 totale complessivo: 4.859.567 – ipositivi: 3.859 (di cui 197 ‘debolmente positivi’) – i guariti/dimessi totale complessivo: 399.157 (+2.147), di cui 3.569 dimessi e 395.588 guariti – in terapia intensiva: 489 (+8) – i ricoverati non in terapia intensiva: 3.437 (-180) – i, totale complessivo: 25.123 (+85) Iper provincia: Milano: 1.106 di cui 426 a Milano ...

