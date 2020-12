Blade | Mahershala Ali sostituisce Wesley Snipes in un video deepfake

Leggi su movieplayer

(Di giovedì 31 dicembre 2020)Ali ha raccolto il testimone dicomee uninalimenta la curiosità dei fan mostrandolo nei panni dell'eroe Unha dato ai fan la possibilità di sbirciare il probabile look diAli nei panni di, reboot Marvel del cult prodotto nel 1998. Ad occuparsi delè stato il canale YouTube FaceToFake, che ha dato vita ad un montaggio del volto di Ali su quello diin alcune sequenze del film del 1998. Ovviamente, attraverso la realizzazione di questoin, l'obiettivo di FaceToFake non era quello di rivelare il look ...