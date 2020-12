Mario Balotelli torna in campo con il Monza segna e abbatte la Salernitana (Di mercoledì 30 dicembre 2020) Grande ritorno per Mario Balotelli al suo esordio con il Monza. L’attaccante ha debuttato da titolare nella squadra di Cristian Brocchi contro la capolista Salernitana. Il giocatore ha ripagato subito la fiducia di Berlusconi e Galliani andando a segno al 4?. L’ex Brescia ha sbloccato la gara con i Salernitana, valido per la sedicesima giornata di Serie B, grazie ad un errore in marcatura di Mantovani, che gli ha consentito di andare a segno a porta vuota grazie ad un cross di Carlos Augusto. Per Balotelli, festeggiato dal compagno Boateng, è il ritorno al gol dopo 10 mesi. Non giocava dal 9 marzo scorso, Sassuolo-Brescia. Per lui una partenza incoraggiante. Il suo obiettivo è trascinare i brianzoli in Serie A a suon di gol, e tornare ad alti livelli dopo gli ultimi ... Leggi su laprimapagina (Di mercoledì 30 dicembre 2020) Grande ritorno peral suo esordio con il. L’attaccante ha debuttato da titolare nella squadra di Cristian Brocchi contro la capolista. Il giocatore ha ripagato subito la fiducia di Berlusconi e Galliani andando a segno al 4?. L’ex Brescia ha sbloccato la gara con i, valido per la sedicesima giornata di Serie B, grazie ad un errore in marcatura di Mantovani, che gli ha consentito di andare a segno a porta vuota grazie ad un cross di Carlos Augusto. Per, festeggiato dal compagno Boateng, è il ritorno al gol dopo 10 mesi. Non giocava dal 9 marzo scorso, Sassuolo-Brescia. Per lui una partenza incoraggiante. Il suo obiettivo è trascinare i brianzoli in Serie A a suon di gol, ere ad alti livelli dopo gli ultimi ...

