La fine del Pci cominciò con la morte di Enrico Berlinguer

(Di mercoledì 30 dicembre 2020) L’8 giugno del 1984 tornavo con i miei colleghi Francesco Russo, Angelo Tufano e Franco Ebano, in auto da una riunione di lavoro in Emilia Romagna, quando il giornale radio annunciò la notizia chela sera precedente era stato colto da un grave malore, durante un comizio a Padova per le elezioni europee. Le sue condizioni erano già definite molto gravi, una sensazione di sgomento ci pervase.così una settimana che doveva cambiare profondamente le vicende politiche della sinistra e del Paese. A sera si era ormai capito che non ce l’avrebbe fatta, per strada, nei bar, non si parlava d’altro, la tv trasmetteva in diretta continua, aggiornando ora per ora della situazione. Ancora mi vengono i brividi a ricordare quei momenti: nella mia sezione del Pci ci si abbracciava per la disperazione, un dolore profondo, un ...