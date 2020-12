GF Vip, dopo la lite tra Tommaso e Stefania, è arrivato il chiarimento (Di mercoledì 30 dicembre 2020) dopo la lite mattutina tra i due arriva il chiarimento Stefania e Tommaso stamattina erano impegnati a provare il balletto per lo speciale di domani sera, quando Stefania Orlando si dichiara scoraggiata e afferma: “La vedo dura”. E mentre attraversano il corridoio l’influencer utilizza delle parole che fanno esplodere la rabbia della compagna d’avventura: “Stamattina era carica e ora… allora sei psicopatica”. Stefania a questo punto va su tutte le furie: “Non scherzare su questa cosa perché sai che mi dà fastidio”. Da qui iniziano a litigare. Intervengono anche gli altri coinquilini attratti dalle voci dei due amici. Tommaso racconta loro del battibecco. Poi in queste ore arriva il chiarimento. La coppia di amici si ritira in camera e ... Leggi su 361magazine (Di mercoledì 30 dicembre 2020)lamattutina tra i due arriva ilstamattina erano impegnati a provare il balletto per lo speciale di domani sera, quandoOrlando si dichiara scoraggiata e afferma: “La vedo dura”. E mentre attraversano il corridoio l’influencer utilizza delle parole che fanno esplodere la rabbia della compagna d’avventura: “Stamattina era carica e ora… allora sei psicopatica”.a questo punto va su tutte le furie: “Non scherzare su questa cosa perché sai che mi dà fastidio”. Da qui iniziano a litigare. Intervengono anche gli altri coinquilini attratti dalle voci dei due amici.racconta loro del battibecco. Poi in queste ore arriva il. La coppia di amici si ritira in camera e ...

