Elden Ring sparito dai radar? From Software si fa sentirema solo per ringraziare i fan

Elden Ring sparito dai radar? From Software si fa sentire...ma solo per ringraziare i fan (Di mercoledì 30 dicembre 2020) Elden Ring di FromSoftware è uno dei giochi più attesi dai fan ma, sfortunatamente, gli sviluppatori sono rimasti piuttosto silenziosi riguardo al progetto e nell'arco di tutto quest'anno non abbiamo ricevuto alcuna informazione concreta. Ovviamente, la notizia più attesa è quella che riguarda la data di uscita ma, dato che Elden Ring è sparito dai radar dopo la presentazione all'E3 2019, molto probabilmente l'annuncio si farà attendere ancora. Tuttavia, gli sviluppatori hanno voluto Ringraziare i fan per il notevole supporto, nonostante le poche notizie sul gioco. Dei Ringraziamenti anche per il premio di Gioco più atteso ricevuto ai TGA 2020. Leggi altro... Leggi su eurogamer (Di mercoledì 30 dicembre 2020)diè uno dei giochi più attesi dai fan ma, sfortunatamente, gli sviluppatori sono rimasti piuttosto silenziosi riguardo al progetto e nell'arco di tutto quest'anno non abbiamo ricevuto alcuna informazione concreta. Ovviamente, la notizia più attesa è quella che riguarda la data di uscita ma, dato chedaidopo la presentazione all'E3 2019, molto probabilmente l'annuncio si farà attendere ancora. Tuttavia, gli sviluppatori hanno volutoraziare i fan per il notevole supporto, nonostante le poche notizie sul gioco. Deiraziamenti anche per il premio di Gioco più atteso ricevuto ai TGA 2020. Leggi altro...

Eurogamer_it : #EldenRing sembra lontano, ma almeno FromSoftware si fa sentire per ringraziare i fan. - SafariGamesITA : Scopriamo i leak di #EldenRing! - GiorgioAquila : @erredantes Comunque deve scrivere Elden Ring, fregacazzi ormai di got - cinespression : Elden Ring: From Software ringrazia i fan che attendono il gioco - tech_gamingit : Elden Ring: 2 Boss svelati e nuovi dettagli sul Gameplay -