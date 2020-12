E’ subito Balotelli, gol e vittoria all’esordio col Monza (Di mercoledì 30 dicembre 2020) Monza (ITALPRESS) – E’ subito SuperMario. Prima da titolare per Balotelli e gol dopo 4 minuti nel big match che vede il Monza travolgere 3-0 la capolista Salernitana. Una prova di forza quella della formazione brianzola, che centra la terza vittoria di fila e battendo una Salernitana a tratti rinunciataria avvicina i posti che valgono la promozione diretta in A. Gara subito in discesa per il Monza: Carlos Augusto pesca Balotelli tutto solo che insacca sotto porta. Biancorossi in palla: Frattesi arma il destro di Boateng che costringe al volo Belec (31?), Mota Carvalho cerca l’incrocio trovando ancora il portiere (33?). La Salernitana aspetta e prova ripartire, ma Anderson sciupa da distanza ravvicinata, mentre la rasoiata di Di Tacchio è ben letta da ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di mercoledì 30 dicembre 2020)(ITALPRESS) – E’SuperMario. Prima da titolare pere gol dopo 4 minuti nel big match che vede iltravolgere 3-0 la capolista Salernitana. Una prova di forza quella della formazione brianzola, che centra la terzadi fila e battendo una Salernitana a tratti rinunciataria avvicina i posti che valgono la promozione diretta in A. Garain discesa per il: Carlos Augusto pescatutto solo che insacca sotto porta. Biancorossi in palla: Frattesi arma il destro di Boateng che costringe al volo Belec (31?), Mota Carvalho cerca l’incrocio trovando ancora il portiere (33?). La Salernitana aspetta e prova ripartire, ma Anderson sciupa da distanza ravvicinata, mentre la rasoiata di Di Tacchio è ben letta da ...

LuigiBevilacq17 : RT @NicoSchira: Mario #Balotelli si conferma l’uomo dei debutti. Anche oggi alla prima ufficiale col #Monza e in #SerieB subito a segno dop… - TOSADORIDANIELA : RT @NicoSchira: Mario #Balotelli si conferma l’uomo dei debutti. Anche oggi alla prima ufficiale col #Monza e in #SerieB subito a segno dop… - PianetaMilan : .@SerieB, #MonzaSalernitana 3-0: @FinallyMario subito in gol al debutto / News - #SerieB #Balotelli - infoitsport : Monza-Salernitana, Balotelli subito a segno dopo 4 minuti - CorSport : #Monza, #Balotelli subito in gol all'esordio nel 3-0 contro la #Salernitana ?? -