Covid, calo importante dei casi ma resta alta la guardia sul Sebino: i dati Comune per Comune (Di mercoledì 30 dicembre 2020) Sono 452 i nuovi positivi al Covid-19 in provincia di Bergamo, nella settimana che va dal 23 al 29 dicembre. In quella precedente erano 770. “La dimensione statistica dei nuovi casi su base comunale ed il relativo tasso di incidenza per 1.000 abitanti mostra come territorio maggiormente critico l’area aggettante sul Lago di Iseo Monte Bronzone/Basso Sebino e Alto Sebino – spiegano Alberto Zucchi, Elvira Beato e Roberta Ciampichini del Servizio epidemiologico aziendale di Ats Bergamo -. I tassi di incidenza maggiormente elevati per Comune sono infatti rappresentati dai Comuni di Bianzano, Monasterolo del Castello, Spinone al Lago e Tavernola Bergamasca, sia pur su una quantità numerica assoluta di casi decisamente bassa”, al massimo 4 nuovi casi a ... Leggi su bergamonews (Di mercoledì 30 dicembre 2020) Sono 452 i nuovi positivi al-19 in provincia di Bergamo, nella settimana che va dal 23 al 29 dicembre. In quella precedente erano 770. “La dimensione statistica dei nuovisu base comunale ed il relativo tasso di incidenza per 1.000 abitanti mostra come territorio maggiormente critico l’area aggettante sul Lago di Iseo Monte Bronzone/Bassoe Alto– spiegano Alberto Zucchi, Elvira Beato e Roberta Ciampichini del Servizio epidemiologico aziendale di Ats Bergamo -. I tassi di incidenza maggiormente elevati persono infatti rappresentati dai Comuni di Bianzano, Monasterolo del Castello, Spinone al Lago e Tavernola Bergamasca, sia pur su una quantità numerica assoluta didecisamente bassa”, al massimo 4 nuovia ...

AnsaSicilia : Covid: 1084 positivi in Sicilia, in calo ricoveri. 29 vittime | #ANSA - cavalierepadano : RT @fdragoni: Nei primi nove mesi del 2020 sono dimezzate le presenze nel comparto alberghiero. I dati Istat fotografano un calo del 68,6%… - melania_ccc : RT @Informa_Press: Calo dei positivi in #Campania ?? - Informa_Press : Calo dei positivi in #Campania ?? - vincenzopagano4 : RT @fdragoni: Nei primi nove mesi del 2020 sono dimezzate le presenze nel comparto alberghiero. I dati Istat fotografano un calo del 68,6%… -

Ultime Notizie dalla rete : Covid calo ANSA-IL-PUNTO/COVID: in calo curva contagi, ma sette vittime Agenzia ANSA Positivi i due titolari di una farmacia del centro, un magazziniere e un altro dipendente: l'attività chiude per precauzione

Contagiati due farmacisti, titolari dell'esercizio, e due dipendenti, uno dei quali svolge le mansioni di magazziniere. E la farmacia chiude in via precauzionale. Nelle scorse ...

Nell'Isola risale la pressione sulle terapie intensive

Dopo il calo di metà dicembre, risale lievemente la pressione sulle terapie intensive in Sardegna rispetto ai posti letto occupati da pazienti Covid: si passa dal 32% del 16 dicembre al 23% del 24 dic ...

Contagiati due farmacisti, titolari dell'esercizio, e due dipendenti, uno dei quali svolge le mansioni di magazziniere. E la farmacia chiude in via precauzionale. Nelle scorse ...Dopo il calo di metà dicembre, risale lievemente la pressione sulle terapie intensive in Sardegna rispetto ai posti letto occupati da pazienti Covid: si passa dal 32% del 16 dicembre al 23% del 24 dic ...