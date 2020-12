Benevento, Inzaghi: “Annata straordinaria, non era facile battere 8 record. Scudetto? Dico…” (Di giovedì 31 dicembre 2020) Filippo Inzaghi, mister del Benevento, ha parlato dell'Annata della sua squadra: "Per noi è stata una stagione unica ed irripetibile anche se ci è mancato l'affetto della gente. battere 8 record in Serie B non è roba da tutti. Fuori dal campo invece è stato tutto da dimenticare. L'oscar dell'allenatore? Lo darei sia a mio fratello che a Pioli, trovo che abbiano fatto un grande lavoro e meritano i migliori riconoscimenti. Scudetto? La Juve lotterà sempre, così come Roma e Napoli ma vedo l'Inter favorita, inoltre giocherà solo una competizione".caption id="attachment 1066079" align="alignnone" width="6192" Inzaghi Benevento, getty images/caption ITA Sport Press. Leggi su itasportpress (Di giovedì 31 dicembre 2020) Filippo, mister del, ha parlato dell'della sua squadra: "Per noi è stata una stagione unica ed irripetibile anche se ci è mancato l'affetto della gente.in Serie B non è roba da tutti. Fuori dal campo invece è stato tutto da dimenticare. L'oscar dell'allenatore? Lo darei sia a mio fratello che a Pioli, trovo che abbiano fatto un grande lavoro e meritano i migliori riconoscimenti.? La Juve lotterà sempre, così come Roma e Napoli ma vedo l'Inter favorita, inoltre giocherà solo una competizione".caption id="attachment 1066079" align="alignnone" width="6192", getty images/caption ITA Sport Press.

