Barcellona, infortunio Coutinho: il giocatore dovrà operarsi al menisco (Di mercoledì 30 dicembre 2020) Tegola per il Barcellona: Phlippe Coutinho sarà costretto ad operarsi per una "lesione al menisco esterno del ginocchio sinistro. Necessario un intervento in artroscopia che verrà eseguito nei prossimi giorni", come ha reso noto il club blaugrana in un comunicato ufficiale. Il trequartista brasiliano ha rimediato l'infortunio nel match di ieri contro l'Eibar pareggiato dal Barcellona per 1-1. Il club non ha parlato dei tempi di recupero, ma secondo il Mundo Deportivo il giocatore resterà fuori per 8-10 settimane perdendosi almeno l'andata degli ottavi di finale di Champions League contro il Paris Saint-Germain. SportFace.

