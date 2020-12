Attenzione alla truffa Whatsapp di Capodanno con codice a sei cifre (Di mercoledì 30 dicembre 2020) Le segnalazioni di persone rimaste vittima della truffa Whatsapp Capodanno 2021 sono tante. Si tratta di un virus che blocca Whatsapp andando a sfruttare un codice di 6 cifre. Chi ne cade vittima non solo si vede bloccare il profilo Whatsapp ma tutti i suoi dati, le sue conversazioni, i media e quello che viene conservato sul sulla chat sono alla mercé degli hacker. Vediamo insieme come funziona questa truffa e come evitare di caderci così da evitare tutti i problemi connessi al furto di dati sensibili e al blocco del proprio account. LEGGI ANCHE >>> La truffa agli anziani: «Sua figlia è in ospedale con il Covid, servono 7mila euro» truffa Whatsapp Capodanno: ... Leggi su giornalettismo (Di mercoledì 30 dicembre 2020) Le segnalazioni di persone rimaste vittima della2021 sono tante. Si tratta di un virus che bloccaandando a sfruttare undi 6. Chi ne cade vittima non solo si vede bloccare il profiloma tutti i suoi dati, le sue conversazioni, i media e quello che viene conservato sul sulla chat sonomercé degli hacker. Vediamo insieme come funziona questae come evitare di caderci così da evitare tutti i problemi connessi al furto di dati sensibili e al blocco del proprio account. LEGGI ANCHE >>> Laagli anziani: «Sua figlia è in ospedale con il Covid, servono 7mila euro»: ...

PLRomaCapitale : ????#Roma Dalle ore 22:00 alle ore 06:00 di domani, per lavori di manutenzione straordinaria, chiusura al transito… - KIWIVHAZ : comunque volevo dire che ognunx ha una reazione diversa, a me può non dare fastidio ma ad alcune persone potrebbe r… - ETROFACCOR : RT @anccarsoliaq1: L'appello dei carabinieri: attenzione alla bomba Covid - ZayasTabio : RT @AllertaMeteoRER: ????INFO Per domani 31 dicembre sono previste estese gelate sulle province occidentali della regione: si raccomanda di… - ptvonline2001 : RT @QSanit: #RecoveryPlan. Alla #sanità circa 15 miliardi: 5,5 agli ospedali, 5 al territorio e 4 digitalizzazione. Le schede progettuali a… -