Vecchie monete italiane | classifica delle più ricercate

Leggi su android-news.eu

(Di martedì 29 dicembre 2020) Leliresono a dir poco affascinanti e ricche di storia. Prive di corso legale da diversi anni, possono rappresentare una straordinaria opportunità di guadagno. Esistono diversi pezzi particolarmente richiesti dai collezionisti. Si tratta infatti diche, se vengono trovate in fondo a un cassetto, devono essere tenute. Scopriamo assieme quali sono. Lireche valgono tantissimo Quando si parlache valgono tanto, un doveroso cenno deve essere dedicato alle 50 lire Vulcano del 1956. Si tratta di una moneta che, come è chiaro dalla denominazione stessa, si contraddistingue per la presenza dell’effige del dio Vulcano che batte ...