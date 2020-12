“Perché mi chiamano nei programmi”. Bomba GF Vip, Stefano Bettarini svela cosa è successo dopo la squalifica (Di martedì 29 dicembre 2020) Ancora bufera sul ‘Grande Fratello Vip’. Qualche ora fa è sbottato sui social network Salvo Veneziano, che non ha digerito il perdono concesso a Samantha De Grenet, rea di dichiarazioni molto forti e minacciose contro Stefania Orlando. Ha affermato che sul conduttore Alfonso Signorini “bisognerebbe che si stendesse un velo pietoso”. Ma non è stato l’unico a criticare questa scelta della produzione del reality show. Infatti a infuriarsi è un altro ex concorrente dell’attuale edizione. All’epoca dei fatti Salvo fu mandato via per gravi frasi ai danni di Paola Di Benedetto, poi vincitrice del programma Mediaset. Attraverso i social network, Veneziano ha quindi affermato senza peli sulla lingua: “Pupo va subito nominato Presidente della Repubblica, Antonella Elia dovrebbe essere più silenziosa quando parlano gli altri. Vabbè, sul conduttore del GF Vip, Alfonso Signorini, stendiamo un velo ... Leggi su caffeinamagazine (Di martedì 29 dicembre 2020) Ancora bufera sul ‘Grande Fratello Vip’. Qualche ora fa è sbottato sui social network Salvo Veneziano, che non ha digerito il perdono concesso a Samantha De Grenet, rea di dichiarazioni molto forti e minacciose contro Stefania Orlando. Ha affermato che sul conduttore Alfonso Signorini “bisognerebbe che si stendesse un velo pietoso”. Ma non è stato l’unico a criticare questa scelta della produzione del reality show. Infatti a infuriarsi è un altro ex concorrente dell’attuale edizione. All’epoca dei fatti Salvo fu mandato via per gravi frasi ai danni di Paola Di Benedetto, poi vincitrice del programma Mediaset. Attraverso i social network, Veneziano ha quindi affermato senza peli sulla lingua: “Pupo va subito nominato Presidente della Repubblica, Antonella Elia dovrebbe essere più silenziosa quando parlano gli altri. Vabbè, sul conduttore del GF Vip, Alfonso Signorini, stendiamo un velo ...

