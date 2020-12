Ozark 4: Netflix svela cast e personaggi della serie con Jason Bateman (Di martedì 29 dicembre 2020) Ecco i nuovi personaggi che andranno ad affiancare Jason Bateman e Laura Linney nella quarta e ultima stagione di Ozarx; la serie Netflix sarà divisa in due parti e arriverà nel corso del 2021. Netflix ha rivelato le anticipazioni e i nuovi arrivi nel cast della quarta e ultima stagione di Ozark, serie originale interpretata dalla star Jason Bateman che sarà divisa in due parti. I premi Emmy Jason Bateman, Laura Linney e Julia Garner torneranno nei loro ruoli insieme a Sofia Hublitz, Skylar Gaertner, Charlie Tahan, Jessica Frances Dukes, Lisa Emery, John Bedford Lloyd e Joseph Sikora. Confermato anche il ritorno di Felix Solis e Damian Young come ... Leggi su movieplayer (Di martedì 29 dicembre 2020) Ecco i nuoviche andranno ad affiancaree Laura Linney nella quarta e ultima stagione di Ozarx; lasarà divisa in due parti e arriverà nel corso del 2021.ha rivelato le anticipazioni e i nuovi arrivi nelquarta e ultima stagione dioriginale interpretata dalla starche sarà divisa in due parti. I premi Emmy, Laura Linney e Julia Garner torneranno nei loro ruoli insieme a Sofia Hublitz, Skylar Gaertner, Charlie Tahan, Jessica Frances Dukes, Lisa Emery, John Bedford Lloyd e Joseph Sikora. Confermato anche il ritorno di Felix Solis e Damian Young come ...

