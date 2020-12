Messi | il dribbling più difficile | Futuro non chiaro

(Di martedì 29 dicembre 2020) Sono in tanti a chiedersi quale sarà ildi Lionel, che ha il contratto in scadenza nel giugno del 2021 e pare poco propenso a rinnovare col Barcellona, anche alla luce delle più recenti ...

MerMer98295834 : @MilanCapiscer Io somigliavo a Messi quando era forte, ossia al mondiale under 20 del 2005. Solo che non avevo il s… -

Ultime Notizie dalla rete : Messi dribbling

Quotidiano.net

Sono in tanti a chiedersi quale sarà il futuro di Lionel Messi, che ha il contratto in scadenza nel giugno del 2021 e pare poco propenso a rinnovare col Barcellona, anche alla luce delle più recenti e ...ALLA CASERTANA. Nello scacchiere di Andrea Tedesco, il veloce terzino sinistro è uno dei più schierati, tanto da racimolare a fine anno 32 presenze in Serie C ed un goal: il 6 novembre 2016 sigla il m ...