**Governo: Salvini, 'al 'Ciao' credo poco, se non sono in grado vadano a casa'** (Di martedì 29 dicembre 2020) Roma, 29 dic (Adnkronos) – "A questo 'Ciao' credo poco. Se non sono in grado di governare vadano a casa, prima tolgono il disturbo meglio è". Lo ha detto Matteo Salvini, a proposito del piano sul Recovery presentato da Matteo Renzi e le tensioni nella maggioranza. L'articolo proviene da Ildenaro.it.

