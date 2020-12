Dl Calabria: sì del Senato alla fiducia con 149 voti a favore (Di martedì 29 dicembre 2020) Roma, 29 dic (Adnkronos) - Il Senato ha dato il via libera alla fiducia posta dal governo sul Dl Calabria con 149 sì, 117 no e un astenuto. Il provvedimento viene così approvato in via definitiva. Leggi su liberoquotidiano (Di martedì 29 dicembre 2020) Roma, 29 dic (Adnkronos) - Ilha dato il via liberaposta dal governo sul Dlcon 149 sì, 117 no e un astenuto. Il provvedimento viene così approvato in via definitiva.

