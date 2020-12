Capodanno | la manicure portafortuna che risolleva anche l’umore

Leggi su vanityfair

(Di martedì 29 dicembre 2020) Se dopo maratone di film di Natale e ascolto in loop delle Christmas song di Mariah Carey non siete ancora entrate nel giusto spirito delle feste (e lo sappiamo che quest’anno è particolarmente difficile), per risollevare l’umore perché non concedersi una manicure da ultimo dell’anno dal Dna portafortuna? Assicuriamo di salutare definitivamente questo allucinante 2020 abbandonando per una sera lo smalto color carne o beige per una sfumatura brillante alla potenza, metallica e vibrante migliora istantaneamente lo stato d’animo.