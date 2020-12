Recovery: da Mes a servizi, i paletti di Renzi a Conte, ‘senza accordo, lasciamo’/Adnkronos (2) (Di lunedì 28 dicembre 2020) (Adnkronos) – Anche Leu ha consegnato il documento sul Recovery e il Pd si appresta a farlo entro la serata. Ma rispetto al giudizio senza appello di Renzi, i dem si smarcano. “Non è tutto da rifare”, ha precisato Nicola Zingaretti rispetto a ricostruzioni di stampa. “Il Pd su richiesta del presidente del Consiglio sta lavorando a un documento da consegnare prima della riunione del Consiglio dei ministri che lo dovrà adottare per poi iniziare l’iter parlamentare. Sono settimane che lavoriamo per contribuire a scelte strategiche per l’Italia. Lo abbiamo fatto sempre in maniera costruttiva e responsabile, continuiamo e continueremo a farlo con questo spirito”. L'articolo proviene da Ildenaro.it. Leggi su ildenaro (Di lunedì 28 dicembre 2020) () – Anche Leu ha consegnato il documento sule il Pd si appresta a farlo entro la serata. Ma rispetto al giudizio senza appello di, i dem si smarcano. “Non è tutto da rifare”, ha precisato Nicola Zingaretti rispetto a ricostruzioni di stampa. “Il Pd su richiesta del presidente del Consiglio sta lavorando a un documento da consegnare prima della riunione del Consiglio dei ministri che lo dovrà adottare per poi iniziare l’iter parlamentare. Sono settimane che lavoriamo per contribuire a scelte strategiche per l’Italia. Lo abbiamo fatto sempre in maniera costruttiva e responsabile, continuiamo e continueremo a farlo con questo spirito”. L'articolo proviene da Ildenaro.it.

